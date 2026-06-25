阪神は２５日、甲子園球場で予定されていたヤクルト戦が天候不良のため中止となったことを発表した。阪神は２試合連続で雨天中止。阪神は大竹、ヤクルトは奥川の先発が予定されていた。２６日からはマツダスタジアムで広島３連戦に臨むが、初戦の２６日も雨予報となっている。