◆ファーム・リーグソフトバンク―巨人（２５日・タマホームスタジアム筑後）２５日午後６時開始予定だったファーム・リーグのソフトバンク戦は、天候不良のため中止が発表された。田中将大投手（３７）は先発予定だった２４日の同戦が中止となり、この日にスライド先発する予定だったが、２日連続での中止となった。この日は筑後市周辺地域に土砂災害警報が発令されているため屋内練習場の無料開放はなく、予定されていた