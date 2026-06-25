女優の山本舞香が２５日までにＳＮＳを更新。親友とのオフショットを披露した。自身のインスタグラムに「@ｋａｒｉｎ_ｏｋｏｓｏ出逢って１０年。おもいでたくさん」と記し、続けて「良い思い出もその逆も沢山（たくさん）沢山共有してるね。大事大事。だいすきだよーぅ」とつづった。最後に「ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙ,Ｂｅｓｔｉｅ.」とモデルでアーティストの大社カリンの誕生日を祝福するオフショットを披露した。