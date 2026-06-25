危険運転致死傷罪の適用要件の曖昧さを解消するため、「飲酒」と「高速度」の数値基準などを盛り込んだ自動車運転処罰法の改正案がさきほど、衆議院本会議で可決、成立しました。今年の夏にも施行される予定です。「危険運転致死傷罪」をめぐっては、交通事故の遺族らから「適用要件が曖昧だ」などと批判の声があがっていて、きょう（25日）可決・成立した改正案では、「飲酒運転」と「高速度」で新たに数値基準を設けています。具