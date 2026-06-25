九州はこんやから再び大雨のピークにきょうも梅雨前線の活動が活発な状態が続き、九州を中心とした西日本で大雨になります。すでに雨量が多くなっていて、災害が発生している所もありますが、引き続き土砂災害や川の氾濫などに厳重な警戒が必要です。【写真で見る】台風7号＆台風8号今後の進路は？こんや以降は再び九州で線状の活発な雨雲がかかるおそれもあります。関東など東日本は、きょうは本降りの雨の時間が長く続くでしょ