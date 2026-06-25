JR東日本によりますと、青森県で震度6強を観測した地震により、一部運転を見合わせていた東北新幹線は、仙台駅と新青森駅の間の下りと盛岡駅と仙台駅の間の上りで午後1時過ぎに運転を再開しましたが、運休や大幅な遅れが発生しています。新青森駅と盛岡駅の間の上りは午後2時ごろに運転を再開する見込みです。秋田新幹線は全線で運転を再開しました。