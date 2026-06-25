２５日に実施された２０年債入札（第１９６回、クーポン３．４％）は、最低落札価格が９８円１０銭（利回り３．５６４％）、平均落札価格が９８円３４銭（同３．５４２％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は２４銭で、前回（５月２０日）の４銭から拡大。応札倍率は２．９７倍となり、前回の４．０１倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS