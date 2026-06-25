淺沼組は後場急上昇している。午後１時ごろに自社株買いを実施すると発表しており好材料視されている。上限を３０万株（自己株式を除く発行済み株数の０．３７％）、または２億７０００万円としており、取得期間は７月１日から７月３１日まで。役員向け譲渡制限付株式報酬制度及び従業員向け譲渡制限付株式報酬制度に関連して交付される株式として活用するために取得するとしている。 出所：MINKABU PRESS