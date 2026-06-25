ソフトバンクグループが大幅続伸。野村証券は２４日、同社株の目標株価を９５９０円から１万２２０円に引き上げた。レーティングは３段階で最上位の「バイ」を継続した。ＡＩエコシステムの構築が進展していることなどを評価している。ＡＩエージェント時代を迎えエージェントのワークロードをコントロールするＣＰＵの役割が拡大し、電力効率に優れるアーム・ホールディ