スターシーズ後場下げ幅を縮小し一時、前日比４８円（４．７％）高の１０６６円に買われる場面があった。午後１時ごろに２７年２月期の連結業績予想について、売上高を２６０億円から３００億円（前期比２．９倍）へ、営業利益を１１億円から１４億５０００万円（同７．９倍）へ、純利益を５億円から６億円（同１０．３倍）へ上方修正したことが好感されている。ＧＰＵサーバー事業における計画を上回る