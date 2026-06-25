フジ・メディア・ホールディングスが３日ぶりに反発した。米ブルームバーグ通信が２５日、フジＨＤの不動産子会社のサンケイビルの売却を巡る入札で、西武ホールディングスや米ベインキャピタル、米ブラックストーン＜BX＞などが２次入札に進むこととなったと報じており、これに反応した買いが入ったようだ。フジＨＤは同日、報道を受けてコメントを公表。２月３日付で開示した都市開発・観光事業