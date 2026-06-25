FC町田ゼルビアは25日、FW桑山侃士(23)がアルビレックス新潟へ期限付き移籍することを発表した。期間は2027年6月30日までとなり、町田と対戦する公式戦には出場できない。桑山は東海大から昨年加入し、1年目はリーグ戦21試合1得点を記録。ただ今季は同8試合の出場だった。町田を通じて以下のようにコメントしている。「これまで自分がプロになった時に想像していた以上の経験をすることができました。しかし、それは自分で掴み