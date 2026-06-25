開催：2026.6.25 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 2 - 1 [アスレチックス] MLBの試合が25日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとアスレチックスが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はタイラー・マーリー、対するアスレチックスの先発投手はゲージ・ジャンプで試合は開始した。 8回表、8番 マックス・マンシー 2球目を打ってセンターへのホーム