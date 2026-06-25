ドジャース・山本由伸投手の次回登板が、27日午後5時40分（日本時間28日午前9時40分）開始の敵地でのパドレス戦に決まった。球団が24日（同25日）に発表した。山本は今季ここまで14試合に登板して7勝5敗、防御率2・65。前回登板の20日のオリオールズ戦は6回6安打3失点で、自身5試合ぶりの黒星を喫した。そこから中6日で勝目を目指す。