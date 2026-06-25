◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージA組第3節 南アフリカ1-0韓国(日本時間25日、エスタディオ・モンテレイ)グループステージA組の第3節が日本時間25日に行われ、南アフリカが韓国に1-0で勝利。A組2位で決勝トーナメント進出を決めました。両者無得点でむかえた後半18分、南アフリカは左サイドからのパスを中央で受けたFWタペロ・マセコ選手が左足のシュートを決めて先制。この1点を最後まで守り切り、今大会初勝利とな