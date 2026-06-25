ドジャース・佐々木朗希投手の次回登板が、26日午後6時45分（日本時間27日午前10時45分）開始の敵地でのパドレス戦に決まった。球団が24日（同25日）に発表した。佐々木は今季ここまで13試合に登板して3勝4敗、防御率4・76。前回登板の19日のオリオールズ戦は5回2/3を投げて2本塁打を含む4安打で3失点。5月23日のブルワーズ戦を最後に白星から遠ざかっており、中6日の登板で約1カ月ぶりの4勝目を目指す。