演歌歌手・石川さゆりのめいであることを公表した女優・石川満里奈が２５日に自身のインスタグラムを更新し、芸名を「満里奈」に改名したことを発表した。「ご報告いつも応援してくださる皆さまへ」と題し「この度、満里奈として活動させていただくことにいたしました」と改名を発表。名字を取って「満里奈」とした。名前について「何事もだれかを満たし自分自身も満たされる、そして満月のような柔らかな光を注ぐ、そんな