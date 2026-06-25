岡山市役所 岡山市は6月25日、岡山市南区の笹ヶ瀬川と岡山市北区の足守川に水防警報が発表されたことを受け、災害警戒本部を設置したと発表しました。 連絡先は以下の通りです。北区災害警戒本部（直通電話086-803-1850）南区災害警戒本部（直通電話086-902-3500）