ヤクルトの新外国人レアンドロ・セデーニョ内野手（27）が25日、チームに合流。埼玉・戸田の合宿所に隣接する室内練習場でフリー打撃などを行った。練習後、背番号98のユニホーム姿で取材に応じたセデーニョは「今日は雨だったけど、打撃練習からゴロ捕まで全部できた。いい日だったよ」と話した。23年から昨季までオリックス、西武で3年間プレーし、計31本塁打。今季はパドレス傘下2Aサンアントニオに所属し26試合で打率・3