自民党の麻生副総裁は、皇族数の確保策をめぐって政府が皇室典範改正などの要綱案を作成したことについて、「ようやくここまでたどり着いた」と話し、いまの国会での改正に改めて意欲を示しました。皇族数の確保策をめぐっては、きょう（25日）午後、与野党各党の代表者らが出席する全体会議が開かれ、政府が作成した皇室典範などの改正に向けた要綱案を確認することになっています。これを受けて、自民党の「安定的な皇位継承の確