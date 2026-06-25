俳優の沢村一樹（58）が25日までに自身のインスタグラムを更新した。「『紫陽花とわたし』」と書き出した沢村。白髪交じりの姿でファンを驚かせた。「皆様、良い梅雨をお過ごし下さい」と添えた。ファンからは「ダンディでステキ」「渋い感じもイケてます」「ロマンスグレーも素敵」「カッコいいです」「イケメン」などのコメントが寄せられた。