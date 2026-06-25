南米ベネズエラ北部でマグニチュード7を超える大きな地震が立て続けに起き、建物が倒壊するなどの被害が出ています。USGS＝アメリカ地質調査所によりますと、日本時間25日午前7時5分ごろ、南米ベネズエラ北部を震源とする地震が2度ありました。最初の地震は震源の深さが21.9キロ、地震の規模を示すマグニチュードは7.2で、そのおよそ40秒後に震源の深さ10キロ、マグニチュード7.5の地震が続けて観測されたということです。ロイター