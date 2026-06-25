チェコ―メキシコ試合終了間際、チーム3点目のゴールを決めるメキシコのフィダルゴ（左端）＝メキシコ市（ゲッティ＝共同）メキシコが後半の3得点で快勝した。10分にロモからパスを受けたM・チャベスが冷静に決めて先制。6分後にゴール前のこぼれ球をキニョネスが押し込んだ。追加タイムにもフィダルゴが加点した。前半は攻撃の連動性を欠いたが、後半は素早い寄せから速攻で打開した。セットプレーなどで高さを生かして得点を