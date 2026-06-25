立憲民主党は25日、党の会合を開き、中道・立憲・公明の3党の合流をめぐり、組織や政策などに関する協議体に参加する方針を確認しました。この協議体は、先週中道の小川代表が、立憲の水岡代表と公明の竹谷代表に参加を呼びかけていたものです。立憲の田名部幹事長は終了後、「党の皆さんの意見を踏まえて、協議に取り組んでいくと伝えた」と明らかにしました。また会合では、「合流ありきではなく、丁寧に議論を進めてほしい」、