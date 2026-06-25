フィリピン航空は、マニラ〜ドーハ線の運航を7月1日に再開する。中東情勢を受けて、運休していた。マニラ発月・水・木・土曜と、ドーハ発火・木・金・日曜の週4往復を運航する。機材はエアバスA330-300型機を使用する。所要時間はマニラ発が9時間40分、ドーハ発が8時間20分。同路線はこの他に、カタール航空も運航している。■ダイヤPR684マニラ（19：00）〜ドーハ（23：40）／月・水・木・土PR685ドーハ（13：30）〜マニラ（1