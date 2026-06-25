ハーバー研究所は8月20日、ジェリー状の化粧下地「ジェリーセラムベース」を、通信販売(オンラインショップは11：00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売する。ジェリーセラムベース同商品は、みずみずしいテクスチャーが特徴のジェリー状化粧下地。肌にスーッとなじんでムラなく密着し、気になる毛穴やくすみを効果的にカバーして、透明感のあるワントーン明るい毛穴レスな美肌へと整える。容器には伸縮ネ