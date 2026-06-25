南アフリカ―韓国後半、先制ゴールを決める南アフリカのマセコ（右端）。GK金承奎＝モンテレイ（AP＝共同）南アフリカは前線からプレスをかけながら粘り強く戦い、後半にカウンターから奪った1点で競り勝った。18分に最後方から左サイドへと展開して速攻を仕掛け、最後はマセコが左足で先制。その後は引いてゴール前を固めた。韓国はボール保持では上回ったが、縦パスや突破が少なく攻撃に迫力を欠いた。後半に投入した孫興民