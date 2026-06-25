タレントの川崎希が24日、自身のアメブロを更新。次女の「ベイビーもっちゅりん」姿を披露した。【映像】辻希美と次女・夢空ちゃん、家族旅行中の水着姿川崎は「ベイビーもっちゅりん 流行ってるみたいでやってみた〜」と報告。「自作の顔はめパネルみたいなかんじ」と説明し、ミスタードーナツの人気商品『もっちゅりん』の箱をくり抜き次女の顔をはめた写真を公開した。撮影の際には「起きてるときは画角に入るのが難しい