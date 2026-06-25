お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおが25日、自身のSNSを更新。37歳の誕生日を迎えたことを報告し、大物芸能人から祝福を受けたと明かした。【写真】ゴージャスすぎる祝福…ジャンボに電話した大物芸能人ジャンボはポロシャツ姿で満面の笑みを浮かべるショットを公開。「37歳になりました」と書き出し、「24:00ちょうどにアッコさんから電話で激ウマハッピーバースデー歌って頂きました！すごく良い年になりそうです！」