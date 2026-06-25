東京みやげの定番「東京ばな奈」から、新キャラクター「ばにゃ奈」が主役の新スイーツ『東京ばにゃ奈ザックサンド チョコバナナ味』が2026年7月1日に登場します。食いしん坊で愛らしいねこたち「ばにゃ奈」の世界観を詰め込んだ、見た目も味わいも楽しい新商品♡ザクザク食感のクッキーサンドに加え、ステッカーも付いた、思わず手に取りたくなる東京みやげです。 ばにゃ奈が主役の新東京みやげ