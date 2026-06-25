東京株式市場では、午後も買い注文が広がっています。日経平均株価は、一時、3000円以上値上がりし、7万2000円台を回復しています。きのう発表されたアメリカの半導体メモリー大手「マイクロン・テクノロジー」の決算が好調で、AI市場の拡大期待から東京市場でも関連銘柄に買いが集まり、相場全体を押し上げています。また、原油先物価格の値下がりも追い風となり、幅広い銘柄に買い注文が広がっています。