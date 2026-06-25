アイドルグループ・ＢＮＳＩ（ボンサイ）が２４日、東京・青山ＲｉｚＭで定期公演「ｄｅｌｅｔｅｎｏｉｓｅｓＶｏｌ．１」を開催した。全１１曲とダンス・パフォーマンスで盛り上げた。６月、７月、１０月に開催する定期公演の第１弾で、チケットは完売。新曲の「揺らめきの果てへ」で開幕し、新衣装も初お披露目された。他にも「ＡｇａｉｎｓｔＨｉｇｈｅｒ」、「六等星」、「偶然の奇跡」を熱唱。ダンスブレイクでは