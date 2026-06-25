九州電力の株主総会会場に入る株主＝25日午前、福岡市九州電力は25日、福岡市で定時株主総会を開いた。九州のほぼ全域の顧客情報を保存した記憶媒体「ソリッドステートドライブ（SSD）」を子会社が紛失した問題を巡り、九電の西山勝社長が謝罪した。SSDには最大で延べ約1090万件分の個人・法人の情報が含まれており、子会社の九州電力送配電は福岡県警に被害届を提出している。総会では、会社側がグループ経営に特化した持ち