フリーアナウンサーの鷲見玲奈さんが6月24日、自身のインスタグラムを更新。かねてより親交の深い女優の守永真彩さんに誕生日のお祝いをしてもらったと報告しました。【写真を見る】【鷲見玲奈】大好きな女優からのバースデー祝いに感謝「本当に良い友達を持ったなぁとしみじみ」5月12日に誕生日を迎えた鷲見さんは、「誕生日のお祝いをしてくれました」「久しぶりにゆっくり会えて嬉しかった」と感謝の気持ちを綴ると、「忙しい中