八代海に赤潮警報が発表される中、長島町で養殖ブリが死ぬ被害が出ていることが分かりました。鹿児島県が被害の確認を急いでいます。 25日あさの長島町です。県や長島町によりますと、25日あさ、東町漁協や養殖業者から「養殖ブリが死んでいる」と報告を受けたということです。 八代海では今月16日、有害プランクトン「シャットネラアンティーカ」が確認され、県は赤潮警報を発表。さらに有害プランクトンの増殖が確認さ