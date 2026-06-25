奄美大島の瀬戸内町で24日夜、火事があり、自動車修理工場の事務所1棟が全焼しました。 瀬戸内警察署によりますと、24日午後11時前、瀬戸内町阿木名で「要モータースが燃えている」と通行人から119番通報がありました。 木造平屋の事務所1棟が全焼 火はおよそ1時間後に消し止められましたが、自動車の修理などを行う「要モータース」の木造平屋の事務所1棟が全焼しました。けが人はいませんでした。