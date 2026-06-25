台風7号の接近に伴い、海の便に乱れが出ています。 5日欠航が決まっているのは、種子島・屋久島航路のフェリー「はいびすかす」の鹿児島発の下り便、奄美・沖縄航路の「フェリーあけぼの」の下り便、「フェリー波之上」の上り便、瀬戸内町のフェリーかけろまと定期船せとなみです。 那覇から鹿児島に向かう予定だった「クイーンコーラルプラス」は名瀬港発・鹿児島行きに変更するというこ