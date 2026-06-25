ヤクルトのレアンドロ・セデーニョ内野手が２５日、来日後初練習を行い、練習後に青木宣親ＧＭと共に取材に応じた。セデーニョは２３、２４年はオリックス、２５年は西武でプレー。２４年には１５本塁打を放っており、日本に馴染みのある選手ともあり「日本の文化にも慣れてきているから、それはやっぱりすごく大きいと思うので」と青木ＧＭ。シーズン途中で加入となったが、チームは２４日の時点で首位に０・５ゲーム差で３位