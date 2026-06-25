まさか、勝手に退出させた…？ いい大人のやることじゃないですよね。出会ったころはキラキラしていたのに、服装も性格もガラリと変わってしまったママ友。一体なにが彼女をそうさせたのか。そして力になれずヤキモキしているあいだにも、嫌がらせはエスカレートしてしまい…!?>>【まんが】ママ友が豹変した理由(ウーマンエキサイト編集部)