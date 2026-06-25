セブン-イレブン各店では2026年6月25日から、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどを開催しています。6月23日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。・セブン-イレブン・ローソン・ファミリーマート・ミニストップ・デイリーヤマザキ・ポプラポテトチップスなどの無料券もまずは、6月25日から7月1日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンから紹介します。1つめの対象商品は、