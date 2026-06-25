アール・エス・シーが連日でストップ高に買われた。２４日開催のソフトバンクグループの定時株主総会で孫正義会長兼社長がフィジカルＡＩによりロボットの量産を始めたと明らかにしたと伝わっている。警備や清掃業務をはじめビルメンテナンス関連事業を展開するＲＳＣはソフトバンクロボティクスとＡＩ警備ソリューションの共同推進を目的に資本・業務提携を行っている。孫会長兼社長の発言を受け、警備