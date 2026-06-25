レゾナック・ホールディングスが３日ぶりに反発している。この日、子会社レゾナックが半導体ウエハーの回路形成（前工程）で使われる「高純度フッ化水素ガス（ＨＦガス）」の製造体制を強化すると発表しており、好材料視されている。２６年内に徳山事業所（山口県周南市）で製造を新たに開始し、川崎事業所と合わせた国内２拠点体制にするとしている。 出所：MINKABU PRESS