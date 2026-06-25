牛乳ベースのまろやか味に紅しょうがが最高に合う【画像を見る】鶏がらスープの素で手軽に作れる「とんこつ風つゆ」夏の定番メニューのそうめん。めんつゆでいただくのもおいしいですが、つけつゆを変えてみるとそうめんの印象がガラッと変わります。今回は、そうめん好きな料理研究家池田美希さんにとんこつ風のつけつゆレシピをうかがいました！＊＊＊■とんこつ風つゆ 牛乳ベースのまろやか味に紅しょうがが最高に合う「と