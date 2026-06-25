とりそぼろとキムチのレタスカップ【画像を見る】なすは「生のまま」冷凍が正解！ごはんづくりがラクになる保存ワザ「日差しをたっぷり浴びた日は、外側からのスキンケアだけでは足りないかも……」と不安になりませんか？そんな時こそ、食事による内側からのアプローチを。今回は、肌の健康を支えるたんぱく質や、さまざまな腸活食材で作る「とりそぼろ」をアレンジした、見た目にもさわやかな一皿をご紹介します。■とりそぼろと