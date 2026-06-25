俳優で作家のリリー・フランキー（62）が24日深夜放送のBSテレ東「素っ頓狂な夜」（水曜深夜0・30）に出演。番組のファンだという大物ミュージシャンを明かす場面があった。落語家の笑福亭鶴瓶とトークを進める中、45年前に高校生の時に岩手で鶴瓶の深夜ラジオを聴いていたという観客が現れ、鶴瓶も思わず「怖っ」とポツリ。「大阪のローカルのラジオやから全国ネットじゃないんで、47都道府県1軒ずつほんまにどこに居るのかど