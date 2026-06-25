波瑠 波瑠が25日、東京・銀座三越で行われた、特別企画「夏のアートアクアリウム2026 − 金魚と巡る、日本の夏 −」開催記念イベントに出席した。約70種3000匹の金魚と約500個もの風鈴が並ぶ幻想空間に金魚柄の夏らしい浴衣姿で登場。「金魚たちの美しさはもちろん、水槽一つひとつが緻密にデザインされていて、照明も素晴らしい。空間そのものがアートだなって思います」と感激の様子だった。この日は、6月17日に