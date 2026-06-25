記事ポイントバス・トイレ別の1DK完全個室で、自分のペースで暮らせますプロの料理人が作る日替わり3食を朝・昼・夕と毎日提供地下鉄「白石」駅から徒歩7分、2026年7月1日に5部屋で開設 パーソナルサポートは、障害者向けグループホーム「すまいるハウス三番館」を2026年7月1日(水)に北海道札幌市白石区でオープンします。1DKの完全個室と家具・家電の標準装備で、入居初日から整った暮らしを始められる施設です。 パー