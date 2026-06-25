元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが２５日までに自身のインスタグラムを更新。自身がキャスターを務めるＤＡＺＮの配信番組のオフショットを披露した。中川アナは「今日も朝４時３０分〜スタジオのみなさんと元気に楽しくＷ杯観戦しました体内時計がすごいことになってます笑日中は日本時間に合わせたお仕事をして．．．また明日早朝からＤＡＺＮＰＡＲＴＹＬＩＶＥよろしくお願いします」とつづり、ピンク色の