神戸市中央区のマンションの冷凍庫から西口豊さんの遺体が見つかった事件で、部屋の中から少量の血痕が見つかっていたことが捜査関係者への取材で分かりました。誰の血痕かは分かっていませんが、死体遺棄の疑いできょう、検察庁に身柄を送られた元妻の望月亜紀容疑者（50）は西口さんの殺害もほのめかしているということで、警察が関連を調べています。