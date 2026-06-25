歌手の堀ちえみさんが2026年6月22日、自身の公式ブログを更新し、インプラントの土台となる手術を受けたことを報告しました。 【写真を見る】【 堀ちえみ 】インプラントの土台手術を報告「歯茎に穴を開けて、ネジを入れました。人工の骨をネジの周り、骨の足りない部分に注入」堀さんは「痛くないようにしていただきました！」と題した投稿で、「インプラントの土台の手術。歯茎に穴を開けて、ネジを入れました。人工の